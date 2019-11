Stiri pe aceeasi tema

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica din Romania, in primele noua luni din 2019, au insumat 10,449 milioane, in crestere cu 4,4% fata de aceeasi perioada din anul precedent, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate,…

- Transportul rutier de marfuri a inregistrat in primul semestru din 2019 o crestere cu 2,8% in ceea ce priveste volumul marfurilor transportate, comparativ cu perioada similara a anului trecut, din totalul de 113,9 milioane tone 75,3% fiind inregistrate in transport national, in crestere cu 4,2%,…

- Exportul de energie electrica a scazut cu apoape 32% in primele sapte luni ale anului, la 2.374,1 milioane kWh, in timp ce importurile au crescut cu 45%, la 2.131,6 milioane kWh, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).Principalele resurse de energie…

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2018 cu 125.500 de persoane, ritm crescut fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). La 1 ianuarie 2019, Romania avea 19,4 milioane de locuitori.…

- Fondul forestier national ocupa, la sfarsitul anului 2018, o suprafata de 6,583 milioane hectare, respectiv 27,6% din suprafata tarii, fiind mai mare cu 0,3% comparativ cu finele lui 2017, datorita in principal unor reamenajari de pasuni impadurite si introducerii in fondul forestier a terenurilor degradate,…