- Peste 17.000 de copii s-au nascut in luna ianuarie a acestui an, cu 2.001 mai multi decat in luna decembrie 2017, insa sporul natural ramane negativ in conditiile in care decedatii au un excedent fata de nascutii-vii cu 6.495 persoane, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- Citricele si fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s au scumpit cel mai mult in februarie 2018 fata de ianuarie, in timp ce, la categoria marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul gazelor, releva datele publicate marti de Institutul National…

- Premierul Viorica Dancila a punctat datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica conform carora Romania a avut in 2017 o crestere economica de 7%, cea mai mare din Uniunea Europeana, lucru care „arata viabilitatea programului de guvernare si ca trebuie sa mergem, in continuare, pe…

- In anul 2017, comparativ cu anul 2016, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, serie bruta, a crescut pe ansamblu cu 12,8%, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Avansul a fost consemnat datorita cresterilor…

- In anul 2017 comparativ cu anul 2016, volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor a crescut cu 11,1%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Avansul afacerilor din…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse medicale si farmaceutice in suma de 640,4 milioane de euro, o valoare cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica, in 2017, au fost de 26,9 milioane, in crestere cu 6,5% fata de anul anterior, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Totodata, sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera,…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a crescut pe ansamblu cu 13,1% in perioada ianuarie-noiembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, in termeni nominali, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Cifra…