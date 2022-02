INS: Peste 11.000 de joburi rămase neocupate în Sănătate și Învățământ Numarul locurilor de munca ramase neocupate a fost de peste 45.000 in ultimul trimestru din 2021 (in ușoara scadere fața de toamna aceluiași an), au transmis joi reprezentanții INS. Sanatatea și Invațamantul insumeaza peste 11.000 de locuri de munca libere, arata datele INS. Comparativ cu același trimestru al anului 2020, numarul joburilor neocupate a crescut cu 10.000. Cele mai puține locuri de munca vacante sunt in domeniul tranzacțiilor imobiliare (400 de locuri vacante) și industria extractiva (100 de locuri vacante) Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

