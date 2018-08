INS: Pâinea, uleiul şi peştele s-au scumpit cel mai mult în luna iulie Desi preturile marfurilor alimentare au scazut in iulie fata de luna anterioara cu 0,80%, s-au inregistrat oscilatii pozitive de la luna la luna in cazul pretului la produsele de morarit si panificatie (+0,18%), unde produsele de franzelarie s-au scumpit cu 0,24%, painea cu 0,19%, produsele de franzelarie si specilitati, cu 0,17%, iar faina, cu 0,13%. Totodata, in marja cresterii de preturi inregistrate la carne, preparate si conserve din carne, cel mai mult s-a scumpit carnea de bovina, respectiv u 0,38%. Majorari au mai fost consemnate in cazul uleiului (+0,18% fata de iunie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Produsele de morarit si panificatie, uleiul si pestele proaspat s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii iulie fata de iunie, la fel si tarifele pentru biletele de avion si cele pentru servicii de apa si...

- Produsele de morarit si panificatie, uleiul si pestele proaspat s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii iulie fata de iunie, la fel si tarifele pentru biletele de avion si cele pentru servicii de apa si salubritate, reiese din datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Desi…

- Preturile de consum in luna iunie 2018 comparativ cu luna iunie 2017 au crescut cu 5,4%, au anunțat miercuri dimineața reprezentanții Institutului Național de Statistica, ceea ce inseamna o stagnare (in mai fusese tot 5.4%) in termeni reali, punand corifeii din CA al BNR la o analiza dificila daca sa…

- Inflația a urcat si in luna mai, rata anuala ajungand la 5,41%, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistica (INS). Comparativ cu aprilie, cresterea a fost de 0,19%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4,6%. Cel mai mult au urcat…

- Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), preturile la cartofi au urcat in mai cu 11,36%, fata de luna anterioara si cu 18,56% fata de decembrie 2017, cel al categoriei 'alte legume si conserve de legume' cu 7,13%, respectiv 17,47%, iar in cazul fructelor proaspete cresterea de…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna aprilie la 5,2%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%. Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), fructele proaspete s-a scumpit cel mai mult, respectiv cu 13,9% faţă…

- Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), preturile la fructele proaspete au coborat cu 2,66%, cele ale legumelor si conservelor de legume cu 1,46% si cu 1,23% in cazul fructelor si conservelor din fructe. O mica majorare de pret, de 0,43% s-a inregistrat la paine, in timp…