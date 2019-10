Stiri pe aceeasi tema

- Managerii din Romania preconizeaza, pentru urmatoarele trei luni, o crestere moderata a preturilor in comertul cu amanuntul si o scadere moderata a numarului de angajati in constructii, arata datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS) in cadrul anchetei de conjunctura din luna…

- Potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri, pretul citricelor a urcat cu 2,22% in septembrie, branza de oaie s-a scumpit cu 0,88% iar ouale cu 0,79%, in timp ce pretul cartofilor a scazut cu 4,18%, fasolea a fost mai ieftina cu 0,05% iar fructele proaspete cu 1,02%. De…

- Scumpirile s-au temperat in septembrie. Rata inflației scade la 3,5% Rata anuala a inflatiei a coborat la 3,5% in luna septembrie a acestui an, de la 3,9% in luna august, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, mărfurile alimentare s-au…

- In Romania, 37,6% dintre gospodarii, adica aproape doua din cinci suporta cu dificultate sau cu mare dificultate cheltuielile curente ale vietii, potrivit unui studiu realizat de Institutul National de Statistica (INS) anul trecut. Alaturi de cei care intampina o oarecare dificultate in acoperirea cheltuielilor…

- In ședința de Guvern de astazi, 9 septembrie 2019, Executivul a aprobat actul normativ pentru continuarea procesului de decontare a navetei elevilor pentru perioada 2019-2023. Hotararea pentru modificarea art. 4 din HG 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul si stabilirea tarifului…

- Relativa stabilitate a activitații in industria prelucratoare. Creștere moderata a numarului de salariați in construcții și comerțul cu amanuntul. Creștere moderata a prețurilor in industria prelucratoare și construcții. Acestea sunt, la rece, tendintele economice pentru lunile august – octombrie,…

- Doar 2,7% dintre turiștii straini care au ajuns in Romania in luna iulie au ales sa vina in stațiunile de pe litoral, informeaza Institutul Național de Statistica intr-un raport publicat la sfarșitul lunii august. Un procent covarșitor dintre aceștia, de 72%, a vizitat Bucureștiul sau alte reședințe…