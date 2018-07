Stiri pe aceeasi tema

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, iar declinul s-a accentuat in mai, cand s-au pierdut 5.623 locuitori, cu 63,5% mai multi decat in aceeasi luna a anului trecut, aceasta situatie fiind generata in special de o scadere a natalitatii, arata datele publicate marti de Institutul…

- În luna mai 2018, sosirile au însumat 1,02 milioane, în crestere cu 4,3% fata de mai 2017, iar înnoptarile în structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, 1,92 milioane, în crestere cu 0,7%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica…

- In anul 2017, activitatea principalelor unitati cultural-artistice a inclus activitați ale bibliotecilor, muzeelor si colectiilor publice, institutiilor si companiilor de spectacole sau concerte, editurilor, producția de filme, activitatea cinematografelor, de radiodifuziune si cea de televiziune, informeaza…

- In trimestrul I 2018, populatia activa a Romaniei era de 8,8 milioane de persoane. Din acest total 8,4 milioane erau ocupate si 4,1 milioane erau someri (rata medie fiind 4,7%), arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Somajul in randul tinerilor a fost de 16,8%.

- Resursele de energie primara au crescut in perioada ianuarie-aprilie cu 3,6%, iar cele de energie electrica au crescut cu 0,4% fata de aceeasi perioada a anului precedent, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica - INS. Resursele de energie primara au crescut…

- Numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani, care aveau domiciliul in Romania, a fost de 4,176 milioane, la 1 ianuarie 2018, in scadere cu 37.900 comparativ cu anul anterior, potrivit unui comunicat al Institutul National de Statistica, remis cu ...

- Romania a inregistrat, in ianuarie 2018, un excedent de 94,3 milioane euro in comertul international cu cauciuc prelucrat, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/.