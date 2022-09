Stiri pe aceeasi tema

- In trimestrul II 2022 numarul total al turiștilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective a fost de 398,0 mii, cheltuielile acestora insumand 1073,8 milioane de lei (in medie aprox. 2697,9 lei / persoana), potrivit INS. In semestrul I 2022 numarul total al turiștilor nerezidenti…

- In data de 11 septembrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.153 persoane, cu 117 autoturisme. Din cele 1.153 persoane, 807 sunt cetațeni ucraineni. In data de 11 septembrie 2022, in același interval orar, in Punctul de…

- ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in perioada 01.01.-31.07.2022, au insumat 5.907.100 persoane, in crestere cu 25,5% fata de perioada 01.01.-31.07.2021. Din numarul total de sosiri, in perioada 01.01.-31.07.2022, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica…

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a crescut in trimestrul II din 2022 cu 5,3% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In totalul capacitatii de cazare turistica in functiune, hotelurile…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in primul semestru al anului, au insumat 4,432 milioane de persoane, in crestere cu 35,4% fata de aceeasi perioada din 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Pe tari, cei mai multi turisti straini au venit din Germania…

- “Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in perioada 01.01.-30.06.2022, au insumat 4.432.100 persoane, in crestere cu 35,4% fata de perioada 01.01.-30.06.2021. Din numarul total de sosiri, in perioada 01.01.-30.06.2022, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica…

- ”Impactul economic al sistemului bancar din Romania este estimat la 2.247 miliarde lei in perioada 1990-2020”, potrivit studiului ″Contributia sistemului bancar in economie in ultimii 30 de ani″, realizat de KPMG Advisory la solicitarea Asociatiei Romane a Bancilor. Impactul industriei bancare asupra…