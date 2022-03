Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 2,68% la sfarsitul lunii ianuarie a acestui an, mai mica decat cea din luna anterioara cu 0,01 puncte procentuale si in scadere cu 0,66 pp fata de luna ianuarie a anului 2021, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rata somajului in luna decembrie 2021 a crescut cu 0,2 puncte procentuale fața de cea inregistrata in luna precedenta, ajungand la 5,4%, anunța INS. Rata șomajului la barbați a fost cu 0,5 puncte procentuale mai mare decat la femei. Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru…

- Rata somajului inregistrat la nivel national era, la finele lui decembrie, de 2,69 , mai mica decat cea din luna anterioara cu 0,03 puncte procentuale si cu 0,69 puncte procentuale decat cea din luna decembrie a anului 2020Comunicat de presa pus la dispozitie de ANOFM2,69 rata somajului inregistrat…

- În al treilea trimestru al anului 2021, populatia activa a României era de 8,2 milioane de persoane, din care 7,79 milioane erau ocupate si 436.000 erau someri. Rata de ocupare a populatiei în vârsta de munca (15-64 ani) a fost, în trimestrul III al anului 2021, de 62,3%,…