- Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat ca in trimestrul III, numarul mediu de pensionari a fost de 4.996.000 persoane, in scadere cu 7.000 persoane fata de trimestrul II, iar pensia medie lunara a fost de 1.856 lei, in creṣtere cu 0,3% faṭa de trimestrul precedent. ”In trimestrul III 2022,…

- Fondurile de pensii private din Romania au cumulat active in cuantum de 92,04 miliarde lei la finalul lunii septembrie 2022, in crestere cu 2% comparativ cu luna septembrie a anului anterior, dar in scadere cu 0,5% comparativ cu decembrie 2021, potrivit unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara…

- * Pensia medie a fost de 1.735 de lei Un numar de 4.790.807 pensionari era inregistrat in septembrie 2022 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.735 lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), preluate de Agerpres. Dintre acestia, 706.529 aveau perioade lucrate in…

- Numarul pensionarilor din județul Hunedoara a scazut, potrivit Direcției Județene de Statistica. Numarul mediu al pensionarilor in trimestrul II 2022 a fost de 121055 persoane, cu 1596 persoane mai mic decat in trimestrul II 2021. Pensia medie lunara a fost de 2354 lei/persoana, fata de 1774 lei/persoana…

- Castigul salarial mediu net in luna august a fost 3.933 lei, in scadere cu 42 lei (-1,1%) fata de luna iulie 2022.Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (9.395…

- ”In luna august 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6.348 lei, cu 57 lei (-0,9%) mai mic decat in luna iulie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 3.933 lei, in scadere cu 42 lei (-1,1%) fata de luna iulie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati…

- Numarul mediu de pensionari a scazut in al doilea trimestru, iar pensia medie lunara a crescut cu doar 1 leu, fața de primul trimestru din acest an, arata datele Direcției Județene de Statistica Brașov . La nivelul județului Brașov, numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de…

- Angajatorii au cheltuit in medie 5.802 lei/salariat pe luna in 2021, mai mult cu 7,3% comparativ cu anul precedent, se arata in comunicatul Institutului National de Statistica transmis vineri AGERPRES. Costul mediu lunar a crescut in majoritatea activitatilor economice comparativ cu anul precedent,…