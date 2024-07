INS: Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a scăzut Anunțul INS Numarul pasagerilor care au calatorit cu trenul, in primul trimestru din 2024, a fost de 17,408 milioane, in scadere cu 3,6% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica ( INS ). Dintre acestia, 17.346 pasageri au calatorit in tara, iar 62.000 eu efectuat calatorii internationale. Transportul feroviar de pasageri a avut, in primele trei luni ale anului, o pondere de 16,8% in transportul total de pasageri, fiind depasit, de departe, de transportul rutier, cu o pondere de 77,8%. In ceea ce priveste transportul feroviar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

