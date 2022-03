Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mediu de pensionari a scazut cu 49.000 anul trecut, la 5,079 milioane persoane, fata de anul precedent, iar pensia medie lunara a fost de 1.666 lei, in creṣtere cu 11,1% faṭa de anul precedent, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). „In anul 2021:…

- Sambata, 26 martie, in intervalul orar 20:00 - 21:30, peste 7.000 de copii si tineri din corurile si ansamblurile Programului National Cantus Mundi se vor reuni in toata tara sub sloganul „Daruieste naturii din energia ta!” si vor marca Ora Pamantului prin concerte si evenimente muzicale. "A 15-a editie…

- Guvernul a numit, în sedinta de joi, sase noi prefecti în judetele Dâmbovita, Giurgiu, Mehedinti, Neamt, Timis si Tulcea, a anuntat purtatorul de cuvânt al Executivului, Dan Carbunaru, potrivit Agerpres."Sunt trei prefecti si doi subprefecti eliberati din functie, alti…

- In cursul dimineții de astazi, 18 ianuarie 2022, au mai fost confirmate inca 70 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 59.327. In intervalul 17.01.2022 (10:00) – 18.01.2022 (10:00) au fost raportate de catre INSP 70 decese (29 barbați și 41 femei), dintre care 5…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.922 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 96 mai multe decat in ziua anterioara. 528 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.…