- Numarul mediu de pensionari a fost, in trimestrul II 2022, de 5.003.000 persoane, in scadere cu 21.000 de persoane fata de trimestrul precedent. Numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4.604.000 persoane, in scadere cu 13.000 persoane faṭa de trimestrul precedent. Pensia medie…

- Pensia medie lunara, determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurari sociale, invaliditate, urmas etc.- platite de casele de pensii, a fost de 1.851 lei, in al doilea trimestru din acest an, in crestere cu 0,3% fata de trimestrul precedent, conform…

- Pensia medie lunara a fost de 1.851 lei in trimestrul doi, in creṣtere cu 0,3% faṭa de trimestrul precedent, arata datele publicate marti de INS, potrivit carora numarul pensionarilor a scazut cu 21.000.

- Numarul total al pensionarilor era, la finele lunii martie 2022, de 4.813.753 persoane, in scadere cu 30.319 persoane fata de 31 decembrie 2022 si cu 88.904 persoane comparativ cu perioada similara din 2021, informeaza AGERPRES . Conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale…

- Numarul pensionarilor hunedoreni este in scadere. Potrivit Direcției Județene de Statistica Hunedoara, numarul mediu al pensionarilor in trimestrul I 2022 a fost de 121.424 persoane, cu 749 persoane mai mic decat in trimestrul IV 2021. Pensia medie lunara a fost de 2350 lei/persoana, fata de 1772…

- • Din nefericire, doar intr-o jumatate de an au iesit din evidenta peste 1.700 de persoane N. Dumitrescu Potrivit ultimelor date ale Direcției Județene de Statistica Prahova, in ierarhia judetelor, in functie de numarul mediu al pensionarilor de asigurari sociale de stat, judetul Prahova se situeaza…

- In judetul Brasov sunt 8 pensionari la 10 salariati . In topul pensiei medii la nivel național, județul nostru ocupa locul al III-lea, arata datele oferite de Direcția Județeana de Statistica Brașov . Numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 147.272 persoane; mai mic cu 629…

- In trimestrul I 2022: – numarul mediu de pensionari a fost de 5024 mii persoane, in scadere cu 34 mii persoane fata de trimestrul precedent; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4617 mii persoane, in scadere cu 26 mii persoane faṭa de trimestrul precedent, arata INS; –…