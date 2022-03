Stiri pe aceeasi tema

- Creștere moderata a activitații in industria prelucratoare. ▪ Relativa stabilitate a numarului de salariați in industria prelucratoare, construcții și servicii ▪ Creștere accentuata a prețurilor in industria prelucratoare, construcții și comerțul cu amanuntul. Industrie prelucratoare In cadrul anchetei…

- Contribuțiile sociale ale angajaților ar putea scadea cu 5 puncte procentuale. Amendament depus la Parlament Deputatul de Alba Florin Roman a semnat un amendament privind creșterea veniturilor nete ale tuturor angajaților, atat din sectorul public, cat și din sectorul privat, necesara menținerii relativ…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 45.600 in cel de-al patrulea trimestru al anului trecut, in scadere cu 1.600 fata de trimestrul anterior, potrivit datelor furnizate joi de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres. Rata locurilor de munca vacante a fost 0,92%, in scadere…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 45.600 in cel de-al patrulea trimestru al anului trecut, in scadere cu 1.600 fata de trimestrul anterior, potrivit datelor furnizate joi de Institutul National de Statistica (INS). Rata locurilor de munca vacante a fost 0,92%, in scadere cu 0,03 puncte procentuale…

- “In trimestrul IV 2021, numarul locurilor de munca vacante a fost 45.600, in scadere cu 1.600 fata de trimestrul anterior. Rata locurilor de munca vacante a fost 0,92%, in scadere cu 0,03 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Comparativ cu acelasi trimestru al anului 2020, rata locurilor…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 45.600, in trimestrul IV 2021, in scadere cu 1.600 fata de trimestrul anterior, iar rata locurilor de munca vacante a fost 0,92%, in scadere cu 0,03 puncte procentuale fata de trimestrul precedent, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica…

- Deficitul bugetar a crescut semnificativ in ultima luna a anului trecut, cu 24,02 miliarde de lei, dupa ce, in noiembrie, Finantele raportau un sold negativ de 4,7% din PIB, respectiv 55,98 miliarde de lei. Pe de alta parte, fata de 2020, deficitul bugetar a consemnat o scadere importanta, de la 9,61%…

- Pentru prima data de la inceputul pandemiei, economia Marii Britanii a depașit nivelul inregistrat in februarie 2020, inainte de impunerea primelor restricții drastice. Numarul locurilor de munca vacante, cat și numarul total de angajați din Regatul Unit au atins noi recorduri.