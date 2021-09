INS: Numărul de înnoptări în România a crescut în primul semestru cu aproape 55% Capacitatea de cazare turistica, adica numarul de innoptari ale turiștilor in hoteluri, moteluri, pensiuni etc., a fost cu 54,9% mai mare in primul semestru din 2021 fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Numarul total de innoptari a fost de 34,1 milioane in primele șase luni ale anului, cele mai multe fiind in București și orașele reședința de județ (unde turismul de business este semnificativ). In aceste orașe mari s-au numarat 12,8 milioane innoptari. In primele sase luni din semestrul I, hotelurile au detinut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

