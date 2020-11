INS: Numărul de conexiuni la internet a crescut cu 1,8% în 2019 Numarul de conexiuni internet a crescut anul trecut cu 1,8%, la 22,3 milioane, iar cel al conexiunilor in reteaua telefonica mobila s-a majorat cu 0,4%, la 22,7 milioane, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.



In traficul de voce (convorbirile telefonice) realizat in reteaua telefonica fixa s-au inregistrat scaderi pe toate componentele de trafic. Cele mai insemnate reduceri au fost consemnate pentru traficul national si respectiv pentru traficul international, ambele scazand cu 23,2%, in timp ce traficul total in reteaua telefonica fixa a scazut cu 16,9%.

Sursa articol: agerpres.ro

