Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar putea incerca anexarea Insulei Șerpilor dupa modelul peninsulei Crimeea. Avertizarea a fost facuta de Serviciul Roman de Informații, care a anticipat ca astfel Moscova ar putea sa puna mana si pe resursele energetice ale statului vecin.

- O informație de senzație este furnizata astazi de un membru al Comisiei pentru Controlul SRI. Este vorba de deputatul Lucian Daniel Stanciu Viziteu, din partea USR care susține ca in calitatea sa de ministrul al Dezvoltarii Regionale, Liviu Dragnea, ar fi semnat un protocol de colaborare cu SRI…

- IT-știi și persoanele care lucreaza in intermedieri financiare și asigurari au avut cele mai mari salarii nete din economie, in aprilie, conform datelor Institutului Național de Statistica (INS). Astfel, personalul din sectorul Informații și Comunicații au luat, in medie, 5.287 lei, in timp ce in sectorul…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a facut public, vineri, dupa declasificare, protocolul de cooperare incheiat cu Serviciul Roman de Informatii (SRI) in anul 2012.Documentul este intitulat "Protocol privind organizarea cooperarii intre Serviciul Roman de Informatii si Consiliul Superior…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a facut public, vineri, dupa declasificare, protocolul de cooperare incheiat cu Serviciul Roman de Informatii (SRI) in anul 2012.Documentul este intitulat "Protocol privind organizarea cooperarii intre Serviciul Roman de Informatii si Consiliul Superior…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a facut public, vineri, dupa declasificare, protocolul de cooperare incheiat cu Serviciul Roman de Informatii (SRI) in anul 2012.Documentul este intitulat "Protocol privind organizarea cooperarii intre Serviciul Roman de Informatii si Consiliul Superior…

- Judecatoarea Cristina Tarcea, a explicat ca avizele de interceptare emise de catre Curte au avut un temei legal, si anume o decizie a CEDO, in ciuda interpretarilor care sustin contrariul, magistratul subliniind ca a cerut deja aviz pentru declasificarea protocolului atat la Parchetul General, cat si…

- Un nou protocol a fost facut public, duminica seara, de Antena 3, fiind vorba despre un acord de colaborare intre MApN si PICCJ. Potrivit sursei citate, documentul ar fi fost semnat in 2011 de seful de atunci al Directiei Generale de Informatii a Armatei si de prim procurorul adjunct al PICCJ.