INS: Managerii întreprinderilor estimează o creştere accentuată a preţurilor în construcţii şi comerţul cu amănuntul, până în noiembrie ”Soldul conjunctural indica perceptia managerilor intreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundata cu ritmul cresterii sau scaderii oricarui indicator statistic produs de INS. Soldul conjunctural procentual este obtinut ca diferenta intre procentajul managerilor care au ales varianta pozitiva a fenomenului si procentajul celor care au indicat varianta negativa”, arata datele INS. Industrie prelucratoare In cadrul anchetei de conjunctura din luna septembrie 2022, managerii din industria prelucratoare preconizeaza pentru urmatoarele trei luni, relativa stabilitate a volumului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cresc prețurile pentru lucrarile de construcții și in comerțul cu amanuntul. Estimari INS pentru urmatoarele trei luni Managerii romani estimeaza pentru urmatoarele trei luni o crestere accentuata a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, potrivit datelor publicate luni de Institutul National…

- Managerii estimeaza o crestere accentuata a preturilor in constructii, pana in octombrie. Se estimeaza pentru perioada august-octombrie o crestere moderata a activitatii in comertul cu amanuntul si majorarea accentuata a preturilor in constructii si comert, potrivit datelor INS.De asemenea, majoritatea…

- – Creștere moderata a activitații in comerțul cu amanuntul – Relativa stabilitate a numarului de salariați in industria prelucratoare, construcții și servicii – Creștere accentuata a prețurilor in construcții și comerțul cu amanuntul Industrie prelucratoare In cadrul anchetei de conjunctura din luna…

- Managerii romani estimeaza pentru urmatoarele trei luni o crestere accentuata a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica.

- Se fac angajari la Poșta Romana și se anunța și o creștere a salariului mediu. Directorul general al instituției, Valentin Ștefan a vorbit la Antena 3 despre noi majorari ale salarilor angajaților. Valentin Ștefan precizeaza ca Poșta Romana face angajari, iar situația salariilor in instituție se afla…

- Industrie prelucratoare In cadrul anchetei de conjunctura din luna iulie 2022, managerii din industria prelucratoare preconizeaza pentru urmatoarele trei luni, relativa stabilitate a volumului productiei (sold conjunctural +3%). Pentru activitatea de fabricare a bauturilor se va inregistra cea mai mare…

- Volumul vanzarilor cu amanuntul a scazut cu 0,1% comparativ cu cel din luna mai, a anuntat vineri Oficiul National de Statistica. Economistii chestionati de Reuters se asteptau la o scadere lunara de 0,3%. ”Dupa luarea in considerare a cresterii preturilor, vanzarile cu amanuntul au scazut usor in iunie…

- Numarul de cazuri COVID-19 din judet a crescut accentuat, in ultimele doua saptamani inregistrandu-se mai multe cazuri decat in lunile mai si iunie, a informat joi DSP Suceava. Institutia a precizat ca din analiza datelor centralizate, in perioada 1-14 iulie s-au inregistrat 435 de cazuri de COVID-19,…