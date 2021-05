Stiri pe aceeasi tema

- Managerii romani estimeaza pentru urmatoarele trei luni o crestere a activitatii si a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, potrivit rezultatelor unei anchete publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). In cadrul anchetei de conjunctura din luna aprilie…

- Soldul conjunctural indica perceptia managerilor intreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen, care nu trebuie confundata cu ritmul cresterii sau scaderii oricarui indicator statistic produs de INS. Soldul conjunctural procentual este obtinut ca diferenta intre procentajul managerilor care au ales…

- Potrivit INS , perceptia managerilor intreprinderilor asupra dinamicii activitații in lunile martie-mai arata o creștere moderata a activitații in industria prelucratoare și comerțul cu amanuntul, o relativa stabilitate a numarului de salariați in industria prelucratoare și servicii, dar și o creștere…

