- Firmele anticipeaza o creștere a activitații economice, iar în același timp majorari ale prețurilor, conform unei anchete de conjunctura realizata de Institutul Național de Statistica (INS). De asemenea, este anticipata o creștere moderata a numarului de salariați în construcții, comerțul…

