Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei s-a mentinut la 2,1%, in decembrie. Alimentele s-au scumpit cu peste 3% Rata anuala a inflatiei s-a mentinut la 2,1% in luna decembrie a anului trecut in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 3,24%, serviciile cu 2,69%, iar marfurile nealimentare cu 1,01%, potrivit…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 0,4% in zona euro si in Uniunea Europeana in noiembrie, comparativ cu luna precedenta, iar Danemarca, Franta, Estonia si Romania au raportat cel mai semnificativ avans in randul celor 27 de state membre UE, arata datele publicate miercuri…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut in noiembrie 2020 cu 0,6% fata de luna octombrie 2020, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). ”In luna noiembrie 2020, preturile productiei industriale pe total (piata interna…

- ”In luna noiembrie 2020, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,6% fata de luna octombrie 2020. In luna noiembrie 2020, comparativ cu luna noiembrie 2019, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,7%”,…

- Preturile de consum in luna noiembrie 2020 au crescut cu 2,1-, comparativ cu luna noiembrie 2019, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). "Preturile de consum in luna noiembrie 2020 comparativ cu luna noiembrie 2019 au crescut cu 2,1-. Rata anuala calculata pe baza…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 1,1%, in luna octombrie 2020, comparativ cu luna octombrie 2019, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, potrivit Agerpres. De asemenea, in luna octombrie 2020, preturile productiei…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 2,2% in octombrie, de la 2,5% in luna septembrie, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica (INS). „In luna octombrie rata inflației a scazut la 2.2%. Este cea mai mica rata a inflației din septembrie 2017 și pana acum. Am promis ca reducem…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,2% in luna octombrie, de la 2,5% in septembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,34%, serviciile cu 2,85%, iar marfurile nealimentare cu 0,60%, a anunțat Institutul National de Statistica (INS). Iohannis amințit? Avem sute de locuri…