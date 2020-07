Stiri pe aceeasi tema

- Lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile existenta in Romania, in 2019, a crescut cu 2,4% comparativ cu anul 2018, pana la 86.518 km, in timp ce lungimea conductelor de canalizare a inregistrat o majorare de 4,7%, pana la 40.268 km, iar cea de gaze naturale a ajuns la 42.287 km, in…

- Populatia rezidenta a Romaniei a fost de 19,414 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2019, iar comparativ cu 1 ianuarie 2018 se remarca adancirea fenomenului de imbatranire demografica, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica. Populatia feminina a fost majoritara, cuprinzand…

- Continua lucrarile de introducere a retelei de canalizare pluviala si menajera in cartierul Magureni. Pana astazi a fost introdusa teava pe o lungime de 440 metri liniari, iar saptamana viitoare, constructorul preconizeaza sa se mai monteze alti 200 metri liniari, daca vremea va permite. Lungimea totala…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ca pe data de 8 iulie, Comisia Europeana a aprobat finantarea proiectelor legate de racordul populatiei la reteaua de distributie a gazelor naturale, un proiect de 200 de milioane de euro, in prima faza.…

- “O prima informare si un prim subiect este cel legat de gazele naturale, prin decizia 4.460 din 7 iulie 2020 care a fost comunicata Romaniei in cursul zilei de ieri, Comisia Europeana a aprobat finantarea proiectelor care privesc racordul populatiei la reteaua de distributie a gazelor naturale. Este…

- Volumul consumului de gaze naturale in luna aprilie curent a depașit 63,7 milioane de metri cubi, ceea ce este cu 7% mai puțin in comparație cu aceeași perioada a anului 2019. Despre aceasta a comunicat SA "Moldovagaz", menționind ca potrivit datelor sale, nivelul total de achitare a consumului de gaze…

- Ajunsa in faza finala, o investiție de 2,5 milioane de lei in sistemul de distribuție a gazelor naturale din Reșița are planificata maine, 6 mai, inlocuirea conductelor si bransamentelor de-a lungul a 6 strazi din municipiu. Drept urmare, in zonele respective va fi sistata alimentarea cu gaze incepand…