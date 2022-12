Stiri pe aceeasi tema

- Luna de varf din cadrul calatoriilor pentru vacante a fost, in perioada ianuarie-septembrie 2022, luna august, atat pentru calatoriile interne, cu 20,8%, cat si pentru calatoriile externe, cu 26,5% din totalul acestui tip de calatorii, potrivit Agerpres.In ceea ce priveste calatoriile pentru afaceri,…

- Romania se numara printre cele 8 state membre ale Uniunii Europene in care inflația a continuat sa creasca luna trecuta fața de octombrie, arata datele Eurostat. Indicele a urcat in cazul țarii noastre de la 13,5 la 14,6%, arata statistica europeana, in timp ce Institutul Național de Statistica a anunțat…

- Numarul total al turistilor cazati in hotelurile din Romania a fost de 1,167 milioane, in primele noua luni ale acestui an, cheltuielile totale fiind de 3,157 miliarde de lei, in medie 2.704 lei/persoana, arata un comunicat al Institutului Național de Statistica.„Calatoriile in scop profesional si de…

- Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 este 16,8%, a transmis marți Institutul Național de Statistica. Zaharul, energia electrica, untul și uleiul conduc in topul scumpirilor, adica exact produsele cele mai cautate pentru a pregati masa de Sarbatori. Un asemenea…

- Marfurile incarcate si descarcate in porturile in care sunt operate nave maritime au totalizat, in primele noua luni ale acestui an, 45,443 milioane tone, in timp ce transportul de containere a insumat 502.000 TEU, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In transportul pe…

- Cheltuielile curente interne pentru protectia mediului au reprezentat anul trecut 0,9% din PIB, iar investitiile 0,3% din PIB, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . La nivel national, investitiile pentru protectia mediului au reprezentat aproximativ…

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Statistica sumbra ne arata ca nivelul mortalitații neonatale din Romania este dublu fața de cel din statele Uniunii Europene. Adica la noi…

- Cheltuielile pentru protecția mediului in Romania au reprezentat anul trecut aproximativ 1,4% din produsul intern brut, adica 16,9 miliarde de lei – arata datele publicate astazi de Institutul Național de Statistica. Cele mai mari cheltuieli au fost facute in domeniul gestionarii deșeurilor la producatorii…