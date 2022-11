Defalcat, in industrie erau 61.255 intreprinderi, in constructii erau 72.707 intreprinderi, in timp ce in comert erau 177.351 intreprinderi si alte 312.717 intreprinderi in servicii de piata. Acestea aveau in total 4.073.991 salariati. ”Comparativ cu anul 2020 numarul total de intreprinderi a crescut cu 4,7%. La sfarsitul anului 2021, sectorul industrie insuma 61.255 intreprinderi, respectiv 9,8% din totalul intreprinderilor active din domeniul economic (industrie, constructii, comert si servicii de piata). Cea mai mare pondere a fost detinuta de intreprinderile active din cadrul sectorului Servicii…