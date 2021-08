”La 1 ianuarie 20 2 1 populatia rezidenta a fost de 19.186 .000 persoane, in scadere cu 14.6 00 persoane fata de 1 ianuarie 20 20 . Cauza principala a ace stei scaderi o reprezinta sporul natural negativ ( numarul persoanelor decedate depasind numarul nascu t ilor – vii cu 120 .273 persoane). Populatia urban a , precum si cea de sex feminin sunt majoritare (5 3 , 6 %, respectiv 51%)”, artaa datele INS. Populatia rezidenta cuprinde totalitatea persoanelor (cetatenie romana, straina sau far a cetatenie) care au resedinta ob isnuita in Romania, pentru o perioada de cel putin 12 luni. Fenomenul de…