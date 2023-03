INS: Investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut anul trecut cu 8,5%, la 150,098 miliarde lei ”In anul 2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 150,098 miliarde lei, in crestere cu 8,5%, comparativ cu anul 2021. In trimestrul IV 2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 54,166 miliarde lei, in crestere cu 17,2%, comparativ cu trimestrul IV 2021”, arata datele INS. In trimestrul IV 2022, comparativ cu trimestrul IV 2021, investitiile nete realizate in economia nationala au crescut cu 17,2%, cresteri inregistrate la toate elementele de structura: alte cheltuieli cu 29,5%, lucrari de constructii noi cu 15,9% si la utilaje (inclusiv mijloace… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

