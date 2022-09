Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 57,25 miliarde de lei, in primele sase luni ale acestui an, in scadere cu 0,8% fata de intervalul similar din 2021, arata datele INS.

- ”In trimestrul II 2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 33,019 miliarde lei, in scadere cu 1,4%, comparativ cu trimestrul II 2021. In semestrul I 2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 57,251 miliarde lei, in scadere cu 0,8%, comparativ cu semestrul…

- Romania a exportat, in primele cinci luni ale acestui an, cereale si preparate pe baza de cereale in suma de 2,155 miliarde euro, in crestere cu 77,2% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, preluate de Agerpres. Cele mai mari exporturi…

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii mai 2022, la 1.064.585 persoane, comparativ cu 1.043.257 persoane in perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Castigul salarial mediu brut, era, la finele lunii mai 2022, de 8.295 lei (7.399…

- Importurile de gaz in Romania au scazut in prima jumatate a anului 2022: Care a fost producția interna Importurile de gaz in Romania au scazut in prima jumatate a anului 2022: Care a fost producția interna Conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), Romania a importat, in…

- Productia interna de energie a scazut, in primul semestru din 2022, cu aproape 500.000 tone echivalent petrol (tep), comparativ cu intervalul similar din anul precedent, in timp ce consumul de energie electrica s-a diminuat cu 4,4%, conform datelor publicate, vineri, de Institutul National de Statistica…

- Romania a produs, in primele cinci luni din 2022, o cantitate de titei de 1,224 milioane de tone echivalent petrol tep , cu 80.500 tep 6,2 mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica INS .Importurile de titei s au ridicat, in…

- Romania a importat, in primele patru luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 802.800 tone echivalent petrol (tep), cu 6,1% (51.900 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna…