- Investitiile nete in economia nationala au crescut cu 6,1% in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara din 2020, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, vineri, AGERPRES. In valori absolute, investitiile in primele noua luni s-au ridicat la…

- Cresterea economiei romanesti a incetinit la 0,3% in trimestrul III fata de trimestrul anterior, in timp ce comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut avansul PIB a fost de 7,2% pe serie bruta si 8% pe serie ajustata, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), transmite Agerpres.…

- În luna septembrie 2021, exporturile FOB au însumat 6,35 miliarde de euro, iar importurile au fost de 8,48 miliarde euro, au transmis marți oficialii Institutului Național de Statistica. Cumulat pe primele 9 luni, România a exportat marfuri de 54,5 miliarde, dar importurile au foct…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei s-a ridicat la valoarea de 14,602 miliarde de euro, in primele opt luni ale anului, in crestere cu 3,087 miliarde de euro fata de acelasi interval din anul precedent, releva datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Conform…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele opt luni din acest an fata de perioada similara din 2020 atat ca serie bruta cu 12,4%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- Cifra de afaceri in industrie a crescut cu 23,9% in perioada ianuarie - august 2021, cu 23,9% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, marti, AGERPRES. Aceasta in principal datorita cresterii industriei prelucratoare…

- Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut, in termeni nominali, cu 27,8%, in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, potrivit Institutului National de Statistica. Astfel, comenzile noi din industria prelucratoare, in perioada 1 ianuarie…