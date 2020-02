Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 1,4%, iar inmatricularile noi de vehicule pentru transportul marfurilor au scazut cu 3,9%, in trimestrul IV 2019 fata de trimestrul IV 2018, informeaza INS.In trimestrul IV 2019, ponderea vehiculelor rutiere…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi si rulate inregistrate in Romania, in 2019, a ajuns la 606.163, in crestere cu 0,27% fata de anul precedent, cand erau consemnate 604.535 de exemplare, reiese din datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), publicate…

- Investitiile nete realizate in economia nationala in primele noua luni ale anului in curs au insumat 67,139 miliarde de lei, in crestere cu 18,6% comparativ cu perioada similara din 2018, peste jumatate din ele fiind realizate in sectorul constructiilor noi, potrivit datelor publicate marti de Institutul…

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut, in trimestrul al treilea, cu 13,18%, comparativ cu acelasi trimestru al anului trecut, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS).Indicele trimestrial al costului…

- Economia Romaniei a franat brusc in trimestrul trei. Creșterea PIB-ului s-a oprit la 3% Cresterea economiei a incetinit in trimestrul trei al acestui an la 3%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa ce, in trimestrul doi, Produsul intern brut (PIB) a urcat cu 4,4% fata de aceeasi…

- Peste 53.800 de vehicule rutiere noi pentru transportul pasagerilor au fost inregistrate in trimestrul III din acest an in Romania, in crestere cu 3,6% fata de aceeasi perioada din anul anterior, iar la categoria autoturisme s-au consemnat peste 52.400 de unitati, reiese din datele publicate, miercuri,…

- Inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 3,6%, iar inmatricularile noi de vehicule pentru transportul marfurilor au crescut cu 0,4%, in trimestrul III 2019 fata de trimestrul III 2018. In trimestrul III 2019, ponderea vehiculelor rutiere noi pentru transportul…