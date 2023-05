INS: Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut în primul trimestru cu 3,5%, la 116.485 unităţi ”Inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 3,5% in trimestrul I 2023 fata de trimestrul I 2022. In trimestrul I 2023, inmatricularile noi de vehicule pentru transportul marfurilor au crescut cu 1,9% comparativ cu trimestrul I din anul 2022. In trimestrul I 2023, ponderea inmatricularilor noi de autoturisme second hand importate in total inmatriculari noi de autoturisme a fost de 67,2%, in scadere cu 6,3 puncte procentuale fata de acelasi trimestru al anului 2022”, arata datele INS. In trimestrul I 2023, comparativ cu trimestrul I al anului 2022, inmatricularile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

