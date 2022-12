INS: Inflația a urcat la aproape 17% în noiembrie. Cele mai scumpe Sărbători din ultimii 20 de ani Rata anuala a inflatiei a urcat in noiembrie, comparativ cu noiembrie 2021, la 16,8%, releva datele transmise marti de Institutul Național de Statistica. ”Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 este 16,8%”, indica INS. Conform […] The post INS: Inflația a urcat la aproape 17% in noiembrie. Cele mai scumpe Sarbatori din ultimii 20 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

