INS: Începe Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor. Pentru prima dată, oamenii se pot autorecenza ”Incepand cu 1 februarie 2022, debuteaza recensamantul populatiei si locuintelor, prin desfasurarea primei etape, cea de preluare a datelor din surse administrative si de creare si populare a bazei de date a recensamantului cu acest prim set de date”, a anuntat INS. Recensamantul populatiei si locuintelor se desfasoara in trei etape: · 1 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative si popularea bazei de date RPL2021; · 14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare; · 16 mai – 17 iulie 2022: Colectare a datelor de catre recenzori, prin interviuri fata in fata (inregistrarea datelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

