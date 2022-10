Stiri pe aceeasi tema

- In primele 8 luni au venit pe lume in Romania puțin peste 112.000 de copii, cu peste 3.000 mai puțini decat in ianuarie-august 2021, arata datele transmise luni de Institutul Național de Statistica.

- Populația rezidenta a Romaniei "a ajuns la 19 milioane la 1 ianuarie 2022" Foto: Agerpres La 1 ianuarie 2022, populația rezidenta a României era de aproximativ 19.038.000 de persoane, releva datele publicate astazi de Institutul Național de Statistica. Se înregistreaza astfel o…

- Populatia rezidenta a Romaniei a fost, la 1 ianuarie 2022, de 19,038 milioane de persoane, in scadere cu 163.600 persoane fata de 1 ianuarie 2021, a transmis, marți, Institutul National de Statistica (INS). De asemenea, procesul de imbatranire demografica s-a adancit, comparativ cu 1 ianuarie 2021 remarcandu-se…

- Institutul Național de Statistica a publicat datele oficiale despre cat de scumpa este viața romanilor. Potrivit INS, in ultimul an gazele naturale s-au scumpit cu peste 70%, iar combustibilii cu 35 de procente. In privinta alimentelor, datele arata cu uleiul este campionul majorarilor.Datele Institutului…

- Castigul salarial mediu net a fost, in iunie, de 3.977 lei, mai mare cu 49 de lei (+1,2%), fata de valoarea consemnata in luna precedenta, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS).