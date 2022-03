Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5,058 milioane de persoane in trimestrul IV din 2021, in scadere cu 15.000 de persoane fata de trimestrul III din 2021, a informat Institutul Național de Statistica, miercuri, 16 martie. Pensia medie lunara este de 1.679 de lei, potrivit INS . In ultimele trei luni…

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5,058 milioane de persoane, in trimestrul IV din 2021, in scadere cu 15.000 de persoane fata de trimestrul anterior, in timp ce pensia medie lunara a crescut cu 0,4%, pana la valoarea de 1.679 de lei, raportat la perioada de referinta, arata datele Institutului…

- „In trimestrul III 2021: numarul mediu de pensionari a fost de 5.073.000 persoane, in scadere cu 12.000 persoane fata de trimestrul precedent; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4.652.000 persoane, in scadere cu 5.000 persoane faṭa de trimestrul precedent. Pensia…

- Valoarea medie a pensiei lunare a inregistrat o crestere de 0,7% in trimestrul trei al acestui an, fata de trimestrul doi, pana la 1.673 de lei, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). La nivel national, numarul mediu de pensionari a fost de 5,073 milioane…

