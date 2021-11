INS: În trimestrul III, numărul locurilor de muncă vacante a fost 47.300, în creştere cu 7.700 faţă de trimestrul anterior ”In trimestrul III 2021, numarul locurilor de munca vacante a fost 47.300, in crestere cu 7.700 fata de trimestrul anterior. Rata locurilor de munca vacante a fost 0,95%, in crestere cu 0,15 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Comparativ cu acelasi trimestru al anului 2020, rata locurilor de munca vacante a crescut cu 0,14 puncte procentuale, iar numarul locurilor de munca vacante a crescut cu 7.900”, arata datele INS. Rata locurilor de munca vacante reprezinta raportul dintre numarul locurilor de munca vacante si numarul total al locurilor de munca (ocupate si vacante, exclusiv cele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economia zonei euro a inregistrat in trimestrul trei din 2021, comparativ cu precedentele trei luni, un avans peste asteptari si cel mai rapid ritm de crestere intr-un an, in urma atenuarii semnificative a restrictiilor impuse pentru a stopa raspandirea pandemiei de COVID-19, arata datele preliminare…

- Valoarea productiei ramurii agricole in anul 2020, in prețuri curente, a fost de 81,400 miliarde lei, din care producția vegetala deține ponderea cea mai mare (64,9%), anunța INS. Valoarea productiei vegetale, in anul 2020 fata de anul 2019, a inregistrat scaderi in toate regiunile de dezvoltare…

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit cresterea economica din trimestrul II al acestui an la 1,9%, de la 1,8% cat estima anterior, conform datelor provizorii publicate luni de INS. Pe data de 7 septembrie, INS anunta ca economia Romaniei a crescut cu 1,8% in trimestrul II din 2021, comparativ…

- ”In trimestrul I I 20 2 1 , rata de ocupare a populatiei in varsta de 20 – 64 ani a fost de 6 7 , 5 % . In al doilea trimestru al anului 20 2 1, populatia activa a Romaniei era de 8 .26 1 .000 persoane, din care : 7 .843 .000 persoane erau ocupate si 4 18 .000 persoane erau someri”, arata datele INS.…

- Peste un sfert dintre romani (26%) cred ca situatia locului lor de munca va fi mai rea in urmatoarele 12 luni, fata de doar 9% la nivelul Uniunii Europene, in conditiile in care 47% dintre romani anticipeaza ca economia isi va reveni de pe urma impactului pandemiei de COVID-19 in 2023 sau mai tarziu,…

- Produsul Intern Brut al zonei euro a inregistrat o crestere peste asteptari de 2,2% in trimestrul al doilea al acestui an comparativ cu primul trimestru, iar in Uniunea Europeana PIB-ul a crescut cu 2,1%, in conditiile in care doar doua state membre au inregistrat o contractie a economiei, arata…

- Costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat in trimestrul II o rata de crestere de 5,30%, fata de trimestrul I al anului, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Fata de trimestrul precedent, costul orar…

- ”Fata de trimestrul precedent, costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat o rata de crestere de 5,30%. Fata de acelasi trimestru al anului anterior, costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat…