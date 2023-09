INS: În trimestrul II, populaţia activă a României era de 8,127 milioane persoane, din care 437.400 erau şomeri ”Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost in trimestrul II al anului 2023, de 63%, in crestere cu 0,1 puncte procentuale fata de trimestrul I 2023. Gradul de ocupare a fost mai mare la barbati (71,4% fata de 54,5% la femei) si la persoanele din mediul urban (68,6% fata de 56,9% in mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 18,5%”, arata datele INS. Rata somajului in trimestrul II 2023 a fost de 5,4%, in scadere cu 0,4 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul I 2023. Pe sexe, ecartul dintre cele doua rate ale somajului a fost de 0,9… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

