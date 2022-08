INS: În trimestrul II 2022, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 1.300 faţă de trimestrul anterior, la 46.000 ”In trimestrul II 2022, numarul locurilor de munca vacante a fost 46.000, in scadere cu 1.300 fata de trimestrul anterior. Rata locurilor de munca vacante estimata pentru trimestrul II 2022 a fost 0,91%, in scadere cu 0,04 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Comparativ cu acelasi trimestru al anului 2021, rata locurilor de munca vacante a crescut cu 0,11 puncte procentuale, iar numarul locurilor de munca vacante a crescut cu 6.500”, arata datele INS. In trimestrul II 2022, cele mai mari rate ale locurilor de munca vacante s-au inregistrat in administratia publica (1,84%), distributia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

