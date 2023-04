Stiri pe aceeasi tema

- ”In anul 2022 au fost terminate 73.332 locuinte, in crestere cu 1.927 locuinte, fata de anul 2021. In trimestrul IV 2022 au fost date in folosinta 20.538 locuinte, in scadere cu 1.246 locuinte, fata de trimestrul IV 2021”, arata datele INS. Anul 2022 fata de anul 2021 In anul 2022 au fost terminate…

- Piața industriala și de logistica a inregistrat un nou an record atat in ​​ceea ce privește cererea, cat și oferta, activitatea de dezvoltare concentrandu-se in special in București-Ilfov și in regiunea de Vest, insa in ultimii ani a fost remarcata o diversificare a zonelor care au beneficiat de investiții…

- ”In luna ianuarie 2023 s-au eliberat 2.079 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale (-18,5% fata de luna ianuarie 2022), cu o suprafata utila totala de 560.129 mp (-7%). Din totalul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale 70,4% sunt pentru zona rurala. In luna ianuarie…

- Ieri, Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, un amendament la harta pe baza careia in Romania se vor acorda ajutoare regionale in perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2027, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar, potrivit Agerpres. In data…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost 41.900, in trimestrul IV 2022, in scadere cu 3.400 fata de trimestrul anterior, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „In trimestrul IV 2022, numarul locurilor de munca vacante a fost 41.900, in scadere cu 3.400 fata…

- ”In anul 2022 s-au eliberat 43.660 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 14,9% fata de anul 2021. Scaderi s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (-1.490 autorizatii), Nord-Est (-1.296), Sud-Muntenia (-1.184), Vest (-996), Nord-Vest (-857), Centru…