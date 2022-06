Stiri pe aceeasi tema

- In perioada ianuarie-aprilie s-au eliberat 14.438 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 3% fata de perioada similara a anului trecut, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro.”In perioada 1.I – 30.IV.2022 s-au eliberat…

- ”In anul 2021 suprafata padurilor s-a mentinut aproximativ la acelasi nivel cu cel din anul precedent. Fata de anul precedent, in anul 2021, volumul de masa lemnoasa recoltata a crescut cu 1,7%”, arata datele INS. Fondul forestier national la 31 decembrie 2021 a inregistrat o crestere de aproximativ…

- ”In perioada 1.I – 30.IV.2022 s-au eliberat 14.438 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 3,0% fata de perioada 1.I – 30.IV.2021. Scaderi s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-206 autorizatii), Nord-Est (-199), Sud-Muntenia (-187), Sud-Vest Oltenia…

- In trimestrul I 2022 s-au eliberat 10.482 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 2,7% fata de trimestrul I 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS). In trimestrul I 2022 s-au eliberat 10.482 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in…

- ”In trimestrul I 2022 s-au eliberat 10.482 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 2,7% fata de trimestrul I 2021. Cresteri s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Centru (+127 autorizatii), Nord-Vest (+111), Bucuresti-Ilfov (+101), Sud-Vest Oltenia (+47)…

- SC CLEMON SRL are placerea de a va invita sa participați la Seminarul de informare organizat in cadrul proiectului POCU/829/6/13/141227 – “Student pentru performanța”. Proiectul iși propune ca obiectiv general creșterea gradului de ocupare al absolvenților de invațamant terțiar universitar și non universitar…

- ”In perioada 1.I – 28.II.2022 s-au eliberat 6.092 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 5,9% fata de perioada 1.I – 28.II.2021. Cresteri s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Vest (+150 autorizatii), Centru (+107), Sud-Vest Oltenia (+70), Nord-Est…

- ”In perioada 1.I – 28.II.2022 s-au eliberat 6.092 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 5,9% fata de perioada 1.I – 28.II.2021. Cresteri s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Vest (+150 autorizatii), Centru (+107), Sud-Vest Oltenia (+70), Nord-Est…