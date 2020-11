Stiri pe aceeasi tema

- În luna octombrie 2020, s-au eliberat 4.017 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, în scadere cu 6,3% fata de luna septembrie 2020 si în crestere cu 7,5% fata de luna octombrie 2019, au transmis vineri reprezentanții Institutului Național de Statistica. În perioada…

- „In perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, s-au eliberat 30.612 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 4,9% fata de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019. Scaderi s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (-553 autorizatii), Bucuresti-Ilfov (-385),…

- ”Indicele productiei ramurii agricole in anul 2019 fata de anul 2018 a fost 96,2% pe total, 94,4% la productia vegetala si 99,2% la productia animala. In ceea ce priveste valoarea serviciilor agricole, aceasta este in general nesemnificativa, in anul 2019 contribuind cu numai circa 2% la valoarea productiei…

- ”In luna august 2020, s-au eliberat 4.331 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 5,3% fata de luna iulie 2020 si cu 15% fata de luna august 2019. In perioada 1 ianuarie – 31 august 2020, s-au eliberat 26.323 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate in Romania, pe parcursul primelor opt luni ale anului, a scazut cu 7,1% fata de perioada corespunzatoare din 2019, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). La nivelul lunii august, comparativ…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate in primele sapte luni ale anului in curs a fost mai mic cu 10,5%, respectiv 21.992, fata de cel consemnat in perioada corespunzatoare din 2019, potrivit informatiilor date ieri publicitatii de Institutul National de Statistica…

- Autorizatii construcții ptr cladiri rezidentiale cu 10% mai puține / 7 luni Foto: Arhiva. Autorizatiile de construire pentru cladiri rezidentiale au scazut în primele sapte luni cu peste zece procente, la aproape 22.000, fata de aceeasi perioada a anului trecut, anunta Institutul National…

- "In luna iulie 2020, s-au eliberat 4.114 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 6% fata de luna iunie 2020 si in scadere cu 2,6% fata de luna iulie 2019. In perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2020, s-au eliberat 21.992 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale,…