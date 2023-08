Stiri pe aceeasi tema

- Numarul autorizatiilor de constructie pentru cladiri rezidentiale eliberate in Romania, in primele 6 luni din 2023, a scazut cu 24,5% fata de perioada similara din anul anterior, arata datele publicate, ieri , de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Agerpres. In semestrul I 2023 s-au…

- In semestrul I 2023, s-au eliberat 17.140 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 24,5% fata de semestrul I 2022, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).”In semestrul I 2023 s-au eliberat 17.140 autorizatii de construire pentru cladiri…

- ”In semestrul I 2023 s-au eliberat 17.140 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 24,5% fata de perioada semestru I 2022. Scaderi s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (-1.259 autorizatii), Nord-Vest (-927), Sud-Muntenia (-813), Vest (-693),…

- Aceasta tendința descendenta s-a manifestat in toate regiunile: București-Ilfov cu o scadere de 1.259 autorizații, Nord-Vest cu 927 mai puțin, Sud-Muntenia cu o scadere de 813, urmate de Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Centru.Analizand luna iunie 2023, s-a observat o eliberare a 3.018 autorizații…

- Productiile de lana si de oua au crescut, in anul 2022 fata de anul precedent, iar productia de lapte a scazut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, productia de lana a urcat, anul trecut, la 24.191 de tone, fata de 23.453 de tone in 2021, reprezentand…

- ”In perioada 1.I – 31.V.2023 s-au eliberat 14.122 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 24,5% fata de perioada 1.I – 31.V.2022. Scaderi s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (-1.007 autorizatii), Nord-Vest (-792), Sud-Muntenia (-700), Vest…

- Numarul autorizatiilor de constructie pentru cladiri rezidentiale eliberate in Romania, in primele 5 luni din 2023, a scazut cu 24,5% fata de perioada similara din anul anterior, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres.Scaderi s-au inregistrat in…

- ”In trimestrul I 2023 au fost date in folosinta 15.329 locuinte, in scadere cu 578 locuinte, fata de trimestrul I 2022”, arata datele INS. Pe medii de rezidenta, in trimestrul I 2023, cele mai multe locuinte au fost construite in mediul urban (61,5 %). Repartitia pe fonduri de finantare a locuintelor…