- Numarul autorizatiilor de constructie pentru cladiri rezidentiale eliberate in Romania, in primele 5 luni din 2023, a scazut cu 24,5% fata de perioada similara din anul anterior, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres.Scaderi s-au inregistrat in…

- Noul ministru al Dezvoltarii, Adrian Veltea, a prezentat un bilanț oficial al nivelului de progres inregistrat in Romania la nivel de unitate administrativ-teritoriala.Ministrul a mediatizat semnarea a 74 de contracte de finanțare in cadrul controversatului program Anghel Saligny, in valoare…

- In anul 2022, 11.276.660 locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare, reprezentand 59,2- din populatia rezidenta a Romaniei, cu 264.473 persoane mai mult decat in anul 2021, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). "In anul 2022, un numar de 11.276.660…

- In anul 2022, 11.276.660 locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare, reprezentand 59,2% din populatia rezidenta a Romaniei, cu 264.473 persoane mai mult decat in anul 2021, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „In anul 2022, un numar…

- ”In trimestrul I 2023 au fost date in folosinta 15.329 locuinte, in scadere cu 578 locuinte, fata de trimestrul I 2022”, arata datele INS. Pe medii de rezidenta, in trimestrul I 2023, cele mai multe locuinte au fost construite in mediul urban (61,5 %). Repartitia pe fonduri de finantare a locuintelor…

- ”In perioada 1.I – 30.IV.2023 s-au eliberat 10.673 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 26,1% fata de perioada 1.I – 30.IV.2022. Scaderi s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (-801 autorizatii), Nord-Vest (-695), Sud-Muntenia (-540), Vest…

- In primele patru luni ale anului, s-au eliberat 10.673 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 26,1% fata de perioada similara a anului trecut, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS).”In perioada 1.I – 30.IV.2023 s-au eliberat 10.673 autorizatii…

- ”In trimestrul I 2023 s-au eliberat 7.996 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 23,7% fata de trimestrul I 2022. Scaderi s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (-535 autorizatii), Nord-Vest (-447), Sud-Muntenia (-378), Sud-Est (-302), Vest…