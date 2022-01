Stiri pe aceeasi tema

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii octombrie 2021, la 1,05 milioane de persoane, in ușoara creștere fața de perioada similara din 2020. Castigul salarial mediu brut, in București, era la finele lunii octombrie 2021, de 7.534 lei (6.955 lei in octombrie 2020), iar cel net de 4.612…

- Valoarea medie a pensiei lunare a inregistrat o crestere de 0,7% in trimestrul trei al acestui an, fata de trimestrul doi, pana la 1.673 de lei, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). La nivel national, numarul mediu de pensionari a fost de 5,073 milioane…

- Cat a crescut salariul mediu net pe economie. Domeniile in care sunt cele mai mari venituri din țara Castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.773 lei, in octombrie 2021, cu 41 lei (+0,7%) mai mare decat in septembrie 2021. Castigul salarial mediu nominal net s-a situat la 3.544 lei, in crestere…

- Procurorii si politistii au facut, miercuri, noi perchezitii in dosarul deschis dupa violentele de la protestul anti-restrictii din primavara din Bucuresti. Au fost puse in aplicare 12 mandate de aducere, in judetele Giurgiu, Calarasi si Ilfov, dar si in Capitala. Pana acum, 21 de persoane au fost trimise…

- In luna septembrie, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.732 lei, cu 44 lei (+0,8%) mai mare decat in luna august, iar castigul salarial mediu nominal net a fost 3.517 lei, in creștere fata de luna precedenta, cu 30 lei (+0,9%), anunța Institutul Național de Statistica (INS). Cu aceasta suma,…

- Guvernul Citu doreste generalizarea certificatului digital Covid 19, in conditiile cresterii exponentiale, de peste zece ori, a ratei de incidenta in ultimele 30 de zile, ceea ce a dus la o presiune enorma asupra spitalelor din sistemul public de sanatate, unde in fiecare zi sunt internati sute de pacienti…

- Castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.688 lei, in luna august 2021, cu 92 lei (-1,6%) mai mic decat in luna iulie 2021, iar castigul salarial mediu nominal net a fost 3.487 lei, in scadere fata de luna precedenta, cu 58 lei (-1,6%), arata datele publicate de Institutul National de Statistica…