Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, un amendament la harta pe baza careia in Romania se vor acorda ajutoare regionale in perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2027, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar, potrivit Agerpres. In data…

- In 2022, s-au eliberat 43660 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 14,9% fata de anul 2021, anunța INS.In luna decembrie 2022, s-au eliberat 2691 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 15,4%, fata de luna noiembrie 2022 si cu 32,9%, fata…

- ”In anul 2022 s-au eliberat 43.660 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 14,9% fata de anul 2021. Scaderi s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (-1.490 autorizatii), Nord-Est (-1.296), Sud-Muntenia (-1.184), Vest (-996), Nord-Vest (-857), Centru…

- Romania este țara din UE care a inregistrat, in perioada 2015-2021, cea mai mare creștere a prețurilor la terenurile agricole, alaturi de Cehia, potrivit datelor Eurostat. In 2021, prețul mediu pentru un hectar de teren in Romania se ridica la 7.601 euro, in creștere cu aproape 500 euro, fața de anul…

- ”In perioada 1.I – 30.XI.2022 s-au eliberat 40.969 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 13,3% fata de perioada 1.I – 30.XI.2021. Scaderi s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (-1.221 autorizatii), Nord-Est (-1.136), Sud-Muntenia (-1.049),…

- ”In perioada 1.I-30.IX.2022 au fost date in folosinta 52.794 locuinte, in crestere cu 3.173 locuinte, fata de perioada 1.I-30.IX.2021”, arata datele INS. Pe medii de rezidenta, in perioada 1.I-30.IX.2022, cele mai multe locuinte au fost date in folosinta in mediul urban, ca pondere reprezentand 56,3%…

- ”Din totalul gospodariilor din Romania, 82,1% au acces la reteaua de internet de acasa, in creṣtere cu 1,3 puncte procentuale fata de anul anterior. Proportia persoanelor de 16-74 ani care au folosit vreodata internetul a fost de 89,7%, cu 1,1 puncte procentuale mai mult fata de anul anterior”, arata…