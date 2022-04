Stiri pe aceeasi tema

- Social COVID-19 / Creștere a numarului de cazuri, de la 1.332 la 3.407, in 24 de ore aprilie 5, 2022 12:39 Cifrele centralizate de Ministerul Sanatații privind situația cazurilor de COVID-19 releva o creștere semnificativa a imbolnavirilor nou-confirmate pentru data de 5 aprilie comparativ cu ziua…

- ”In luna ianuarie 2022 s-a inregistrat nasterea a 14.169 copii, cu 2.381 mai putini copii decat in luna decembrie 2021. Numarul deceselor inregistrate in luna ianuarie 2022 a fost de 26.315 (13.694 barbati si 12.621 femei), cu 1.325 decese (604 barbati si 721 femei) mai putine decat in luna decembrie…

- Directia pentru Evidenta Persoanelor a Municipiului Pitesti anunta ca „valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritațile publice, precum și de entitațile private autorizate conform legii, se menține pe toata perioada starii de alerta, precum și pentru o perioada de 90 de zile de la…

- Sporul natural pentru populatia Romaniei fost negativ in luna decembrie 2021, respectiv minus 11.090 de persoane, dar mai redus fata de aceeasi luna din 2020, cand valoarea a fost de minus 19.508 de persoane, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- “In luna decembrie 2021 s-a inregistrat nasterea a 16.550 copii, cu 1.731 mai multi copii decat in luna noiembrie 2021. Numarul deceselor inregistrate in luna decembrie 2021 a fost de 27.640 (14.298 barbati si 13.342 femei), cu 11.013 decese (5.185 barbati si 5.828 femei) mai putine decat in luna noiembrie…

- In noiembrie 2021, in Romania au murit 38.653 de persoane, cu 5.942 mai puține decat in octombrie 2021, dar cu o mare creștere fața de 20.696 de oameni in noiembrie 2019 , cand nu incepuse pandemia de COVID, arata datele publicate vineri, 14 ianuarie, de Institutul National de Statistica (INS). Mortalitatea…

- CAȚI ROMANI au murit in noiembrie 2021, in plin val DeltaNumarul deceselor inregistrate in luna noiembrie 2021 a crescut fața de luna noiembrie 2020, dar a scazut fata de luna precedenta (octombrie 2021), potrivit datelor INS.Numarul deceselor inregistrate in luna noiembrie 2021 a fost de 38.653, dintre…

- ”In luna noiembrie 2021 s-a inregistrat nasterea a 14.819 copii, cu 794 mai putini copii decat in luna octombrie 2021. Numarul deceselor inregistrate in luna noiembrie 2021 a fost de 38.653 (19.483 barbati si 19.170 femei), cu 5.942 decese (3.234 barbati si 2.708 femei) mai putine decat in luna octombrie…