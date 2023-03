Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea aerului cu ozon este asociata cu o crestere a numarului de spitalizari pentru boli de inima, potrivit unui studiu realizat in China si publicat vineri - cea mai recenta ilustrare a riscurilor pe care le prezinta emisiile de gaze cu efect de sera, noteaza AFP, informeaza Agerpres.Cercetarea,…

- Sporul natural s-a mentinut negativ (-10.474 persone) in luna decembrie 2022, numarul persoanelor decedate fiind de 1,8 ori mai mare decat cel al nascutilor-vii, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS), citat de Agerpres.Conform comunicatului instituției centrale de…

- In decembrie 2022 s-a inregistrat nasterea a 13.230 copii, cu 25 mai multi copii decat in luna noiembrie 2022. Numarul deceselor inregistrate in luna decembrie 2022 a fost de 23.704 (12.401 barbati si 11.303 femei), cu 3.360 decese mai multe decat in luna noiembrie 2022, informeaza Institutul National…

- Infectiile respiratorii continua sa afecteze tot mai mult ieseni, in perioada 9 - 15 ianuarie fiind inregistrate 12.462 de cazuri, cu 24,94- mai multe fata de saptamana anterioara. Dintre acestea, 9.790 sunt infectii virale ale cailor respiratorii superioare, 2.360 sunt pneumonii si 312 sunt cazuri…

- Numarul deceselor inregistrate in luna noiembrie 2022 a fost de 20.344 (10.558 barbati si 9.786 femei), cu 1.151 decese (694 barbati si 457 femei) mai putine decat in luna octombrie 2022, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Dupa cauza principala de deces, cele…

- Social Teleorman / Mișcarea naturala a populației in luna octombrie 2022 decembrie 20, 2022 14:32 Potrivit datelor Direcției Județene de Statistica Teleorman, in luna octombrie a anului 2022, numarul nașterilor a scazut in comparație cu luna octombrie 2021. De asemenea, numarul deceselor in luna…