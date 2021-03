Stiri pe aceeasi tema

- Numarul autorizatiilor de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale a crescut cu 3,1% in februarie, comparativ cu aceeasi luna din anul 2020, insa suprafata utila totala s-a diminuat cu 4,9%, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). In intervalul…

- Cele mai mari ponderi ale populatiei cu boli cronice se regasesc în regiunile Nord-Vest (25,3%) și Bucuresti-Ilfov (25,0%), iar cele mai mici ponderi în regiunile Sud-Vest Oltenia(22,4%)și Vest (20,3%), arata o analiza a starii de sanatate a populației, publicata de Institutul Național de…

- Autoritațile au eliberat 2.558 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale (+10,2%) cu o suprafața utila totala de 657687 mp (+37,7%). Din totalul pentru cladiri rezidentiale 65,6% sunt pentru zona rurala. In luna ianuarie 2021 se remarca o crestere a suprafetei utile pentru cladirile nerezidentiale…

- In luna ianuarie 2021, s-au eliberat 2.558 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 10,2%, fata de luna ianuarie 2020, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Autorizatia de construire constituie actul de autoritate…

- Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazutede lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor. "In luna ianuarie 2021 s-au eliberat 2.558 autorizatii de construire pentru…

- "In anul 2020 s-au eliberat 41.311 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 2,9% fata de anul 2019. Scaderi s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (-632 autorizatii), Centru (-353), Vest (-332), Sud-Vest Oltenia (-164) si Bucuresti-Ilfov (-161). Cresteri…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate in 2020 s-a ridicat la 41.311, in scadere cu 2,9% fata de anul precedent, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Scaderi s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare:…

- ”In perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2020 s-au eliberat 37.781 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 4% fata de perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2019. Scaderi s-au inregistrat in urmatoarele regiuni dedezvoltare: Sud-Est (-607 autorizatii), Centru (-349), Vest (-309),…