INS: În anul 2021, în România erau 459.000 de şomeri ”In anul 2021, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 67,1%, in crestere fata de anul anterior cu 1,9 puncte procentuale. In anul 2021 populatia activa a Romaniei era de 8.214.000 persoane, din care 7.755.000 erau persoane ocupate si 459.000 erau someri”, arata datele INS. In anul 2021, rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 61,9%, in crestere fata de anul anterior cu 1,7 puncte procentuale. Ca si in anii anteriori, rata de ocupare a fost mai mare la barbati (71,1%, fata de 52,5% la femei). Pe medii de rezidenta, rata de ocupare a fost mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

