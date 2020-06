Stiri pe aceeasi tema

- Populatia scolara din sistemul national de educatie a fost in anul scolar/universitar 2019 - 2020 de 3,526 milioane de elevi si studenti, in scadere cu 21.100 comparativ cu anul precedent, informeaza joi Institutul National de Statistica. Potrivit sursei citate, scaderea a fost determinata in principal…

- Numarul mediu de pensionari s-a situat la 5,133 milioane la 31 martie 2020, in scadere cu 7.000 de persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a inregistrat o usoara crestere, cu 0,8%, la 1.423 de lei, potrivit datelor Institutului National de Statistica transmise vineri AGERPRES.…

- Numarul mediu de pensionari in primul trimestru al acestui an s-a ridicat la 5,13 milioane persoane, in scadere cu 7.000 persoane fata de trimestrul precedent, in timp ce pensia medie lunara (determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari - de asigurari sociale,…

- Numarul total de cazuri de coronavirus in Romania a ajuns, marți, la 20.749, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 145 de infectari. Raportat la populația Romaniei, avem 5 cazuri noi de COVID-19 la 1 milion de locuitori.In ultimele cateva saptamani, numarul confirmarilor zilnice s-a…

- Alte 11 persoane confirmate cu noul coronavirus – majoritatea avand și alte afecțiuni – au murit in Romania. Oficial, numarul deceselor la persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 la nivel național a ajuns la 1.137. Grupul de Comunicare Strategica a transmis, marți seara, in baza datelor venite…

- Numarul de sosiri ale vizitatorilor straini inregistrati la punctele de control de la frontierele Romaniei a fost in primul trimestru din 2020 de 1,975 milioane, in scadere cu 11,3% fata de cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de…

- In anul 2019, 115.800 de persoane inactive doreau sa lucreze, dar fie nu cautau de lucru, fie nu erau disponibile sa inceapa lucrul, in scadere cu 51,3% fata de anul anterior, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).

- Date incredibile facute publice de INS. Exportul de energie a explodat in Romania. Resursele de energie primara au scazut cu 2%, in perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, iar cele de energie electrica au crescut cu 2,1%,fata de aceeasi perioada a anului precedent, conform INS. in Exportul de energie…