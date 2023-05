Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in primele trei luni ale acestui an, 30.200 tone de lapte brut, in scadere cu 13,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce cantitatea de lapte de vaca preluata de unitatile de procesare a crescut cu 13,4% in perioada mentionata, totalizand 289.740 tone, potrivit datelor…

- Romania a importat, in primele doua luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 175.300 tone echivalent petrol (tep), cu 64,9% (-324.500 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Productia…

- Romania a produs, in primele doua luni din 2023, o cantitate de titei de 462.800 tone echivalent petrol (tep), cu 18.800 tep (-3,9%) mai mica fata de cea produsa in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a produs, in ianuarie 2023, o cantitate de titei de 243.000 tone echivalent petrol (tep), cu 10.500 tep (-4,1%) mai mica fata de cea produsa in prima luna a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Importurile de titei s-au ridicat, in ianuarie,…

- Romania a importat, in ianuarie 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 44.300 tone echivalent petrol (tep), cu 85,2% (-254.500 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), scrie realitatea.net.Productia…

