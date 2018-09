INS: Importuri de legume si fructe de 691 milioane euro, in primele 5 luni; exporturile au totalizat 57,6 milioane euro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat carne si preparate din carne in valoare de 340,3 milioane de euro, in primele cinci luni din 2018, in crestere cu 14,2% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . In schimb, exporturile…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primele sase luni cu 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 33,98 miliarde euro, ritm peste cel al importurilor, dar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).…

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2018, cauciuc prelucrat in suma de 762,6 milioane euro, o valoare cu 4,8% mai mare fata de cea din perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Agerpres. Importurile de cauciuc prelucrat…

- Conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), Romania a exportat, in primele patru luni din 2018, lemn si pluta in suma de 181,9 milioane de euro, o valoare cu 8,6% mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut. Importurile de lemn si pluta s-au cifrat la 97,4…

